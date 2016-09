RBB 20:15 bis 21:45 Krimi Polizeiruf 110 Sumpf D 1999 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der Journalist Jürgen Loock kommt durch die Explosion einer Autobombe ums Leben. Seine Tochter Meike ist dem Anschlag nur knapp entgangen. Fast zeitgleich mit dem Attentat wurde auch in Looks Wohnung und in seinen Büroräumen eingebrochen. Loock war vor allem für Enthüllungen über Skandale in Politik und Wirtschaft bekannt. Ist Rache das Motiv für den tödlichen Anschlag, oder musste der Journalist sterben, weil er einem brisanten Fall auf der Spur war? Als Tochter Meike entdeckt, dass ihr Vater ein erstaunlich beträchtliches Vermögen hinterlassen hat, bekommt der Fall eine unerwartete Wendung. War Jürgen Loock doch bestechlich? Die beiden Hallenser Kommissare Herbert Schmücke und Herbert Schneider haben einen schwierigen Fall für die Krimireihe "Polizeiruf 110" zu lösen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jaecki Schwarz (Hauptkommissar Schmücke) Wolfgang Winkler (Hauptkommissar Schneider) Marita Böhme (Edith Reger) Alexandra Maria Lara (Meike) Alexandra Losito (Juliane Becker) Maren Schumacher (Inga) Christian Steyer (Jürgen Loock) Originaltitel: Polizeiruf 110 Regie: Marijan David Vajda Drehbuch: Holger Karsten Schmidt Kamera: Hartmut E. Lange Musik: Arnold Fritzsch