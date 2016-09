RBB 12:10 bis 13:00 Dokusoap Verrückt nach Meer Am Fuße der Anden D 2016 HDTV Live TV Merken In Puerto Chacabuco werden die Passagiere Eva und Oli von deutschen Auswanderern eingeladen und sind beeindruckt von deren einfachen Lebensbedingungen. Die Passagierinnen Marijana und Jenny finden heraus, welche Rolle Tee bei der Herstellung von Wolle spielt. Schmankerlkoch Andreas Geitl nimmt für eine Geburtstagsüberraschung die Schiffscrew mit ins Boot. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Verrückt nach Meer