Reportage Leopard, Seebär & Co. Geschichten aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg Die Wolle soll runter / Diäterfolg bei den Kattas / Geschlechtsbestimmung der Pinguine / Fußpflege im Elefantenhaus D 2013 Die Wolle soll runter Hagenbecks Alpakas haben schon mit den derzeitigen Sommertemperaturen zu tun. Was sie nicht wissen: Heute kommen die Schafscherer und wollen sie von ihrer Wolle befreien. Dumm nur, dass die Alpakas darauf so gar keine Lust haben. Und wenn Alpakas etwas nicht wollen, dann können sie wirklich widerspenstig sein. Und so viel sei verraten: Spucken können Alpakas auch. Es wird wohl ein heißer Tag im Tierpark! Diäterfolg bei den Kattas Schon einige Wochen müssen die Kattas ohne Nüsse auskommen. Ob die Diät ein Erfolg war? Heute ist es an der Zeit, eine Gewichtskontrolle durchzuführen. Tierpfleger Jörg Walter hat allerdings buchstäblich alle Hände voll zu tun, die lustigen Gesellen auf die Waage zu bekommen. Mit viel Geduld und gutem Zureden gelingt es ihm, einen nach dem anderen zu wiegen. Immerhin hat der dicke Obi 30 Gramm abgenommen. Im Verhältnis zur Wiegeprozedur ist das ein mageres Ergebnis, aber ein Teilerfolg. Geschlechtsbestimmung der Pinguine Der Nachwuchs von Familie Humboldt muss heute Federn lassen. Tierpfleger Dave Nelde kümmert sich seit Wochen liebevoll um die Pinguin-Babys. Heute wollen er und die Tierärztin Federproben nehmen, um deren Geschlechter zu bestimmen. Dabei nutzen die beiden die Gelegenheit, die Jungtiere zu chippen. Fußpflege im Elefantenhaus Auch Elefantenfüße wollen gepflegt werden und sollen schön aussehen. Diese komplizierte und sehr anstrengende Arbeit übernimmt Nachwuchselefantenpflegerin Felicitas Imaschewski. An ihrer Seite ist Reviertierpfleger Thorsten Köhrmann und der schaut genau hin. Damit sich die Nägel bei einem Elefanten nicht entzünden, muss die untere modrige Schicht entfernt und der Nagel in Form gefeilt werden. Für die zierliche Felicitas ist das Schwerstarbeit. Originaltitel: Leopard, Seebär & Co.