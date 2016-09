WDR 08:05 bis 08:20 Dokumentation Die Emscher D 2010 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Im Zuge der Industrialisierung wurde die Emscher wurde zu dem größten Abwasserkanal des Ruhrgebiets umgebaut. Im Volksmund wird sie seitdem nur "Köttelbecke" genannt. Eigentlich hätte das Ruhrgebiet auch den Namen "Emschergebiet" verdient. Der begradigte, in Beton gefasste Fluss fließt durch den Norden des Ruhrgebiets, angeschlossen sind mehrere Klärwerke. Eine neue Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Gemeinschaft sorgt dafür, dass der Fluss bis zum Jahre 2027 umgebaut werden muss: zu einem renaturierten Fluss mit Erholungsmöglichkeiten für die Menschen, die an ihm leben. Die Emschergenossenschaft baute ein neues Kanalsystem, das bis zu 40 Meter unter der Erde liegt. An der Geschichte der Emscher lässt sich die Geschichte des Ruhrgebiets erzählen. Der Film stellt unter anderem Menschen vor, die an und mit der Emscher arbeiten: Streckenwärter, die für einen reibungslosen Fluss der Abwässer sorgen, ein Polier, der an dem neuen Kanal arbeitet und ein Geologe, der die Veränderungen und Bauten an der Emscher begleitet. Aus einem bereits vorhandenen Dokumentarfilm der Produktionsfirma entsteht ein 15-minütiger Beitrag zum Einsatz in der Grundschule entstehen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Die Emscher

