Die Retter vom Feldberg Tage der Entscheidung D 2015

Die Skisaison am Feldberg neigt sich dem Ende entgegen. Für die ehrenamtlichen Bergretter bedeuten die Fastnachtszeit und der Ostertrubel noch einmal besonders viel Arbeit. Und die finanzielle Notlage der Bergretter spitzt sich zu. Nicht nur, dass sie an Ausrüstung und Materialien sparen müssen, auch eines ihrer Transportmittel hat einen Motorschaden. Wenn sie keinen Kredit bekommen, müssen sie bald den laufenden Betrieb einstellen, fürchtet Bergretter Adrian Probst. Mit allen Mitteln versucht das Team neue Förderer aus Politik und Wirtschaft für die Bergwacht zu gewinnen. Doch wird das gelingen?.