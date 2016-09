Mean Streets erzählt die Geschichte vom harten Dasein in den Straßen von Manhattan am Beispiel von Johnny Boy, einem schießwütigen Einzelgänger, und Charlie, einem eher bodenständigen Typen. Grandios dargestellt von Robert de Niro und Harvey Keitel pflegen sie trotz ihrer Unterschiedlichkeiten eine enge Freundschaft. Aber die unberechenbare, psychotische Art Johnny Boys bringt beide schnell in tödliche Gefahr. Und es kommt, wie es das Gesetz der Straße verlangt. In Google-Kalender eintragen