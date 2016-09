EinsPlus 08:00 bis 08:45 Dokumentation die story D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Der Berliner Flughafen, die Affäre von VW und die Siemens Korruptionsaffäre. Alles Krisen, die sie möglicherweise hätten verhindern können. Aufsichtsräte, denn sie kontrollieren die Geschäftsleitung. Stehen im Schatten der großen Firmenbosse und sollen deren Arbeit überwachen. Eine Ausbildung brauchen sie dafür nicht, Sachverstand schon, um Milliarden schwere und richtungsweisende Entscheidungen beurteilen zu können. Doch oft verdanken Aufsichtsräte ihr Amt weniger ihren unternehmerischen oder fachspezifischen Fähigkeiten als ihren guten Kontakten innerhalb der sogenannten Deutschland AG. Mancher Firmenboss ergattert am Ende seiner Karriere noch ein gut bezahltes Aufsichtsratsmandat. Offizielle Zahlen dazu gibt es nicht, aber es gibt Schätzungen. 350.000,-- bis 1 Million Euro, sagen Wirtschaftsexperten. Und manche haben gleich mehrere Mandate. Wie schaffen sie das? "die story" blickt hinter die Kulissen dieses mächtigen Gremiums, das wichtige Unternehmensentscheidungen kritisch begleiten sollte, tatsächlich aber nicht selten gravierende Fehlentwicklungen übersieht, wegschaut oder Zusammenhänge schlicht nicht versteht. Ein Paradebeispiel: Der Berliner Flughafen. Was hat der Aufsichtsrat hier geprüft? Jahrelang konnte die Geschäftsleitung offenbar eine verhängnisvolle Entscheidung nach der anderen treffen, ohne von dem Kontrollgremium zur Räson gebracht zu werden. Kritiker monieren mangelnde Sachkenntnis und Ignoranz, und das, wo doch gerade die obersten Repräsentanten der beteiligten Länder, Berlins damaliger Bürgermeister Wowereit und Brandenburgs seinerzeitiger Ministerpräsident Platzeck, sogar den Vorsitz des Gremiums inne hatten. Mit dem Skandal um den Berliner Flughafen blickt "die story" auch auf andere folgenschwere aktuelle und historische Aufsichtsratsentscheidungen zurück und spricht mit einstigen und aktuellen Wirtschaftsgrößen wie dem ehemaligen Siemens-Vorstandsvorsitzenden Heinrich von Pierer, dem amtierenden Aufsichtsratsvorsitzenden von ThyssenKrupp Ulrich Lehner und der ehemaligen Top-Managerin Christine Wolff, die als erste Frau in den Aufsichtsrat von Hochtief berufen wurde. Auch Arbeitnehmervertreter der Porsche- und VW-Aufsichtsrat Uwe Hück kommen zu Wort. Es entsteht ein zwiespältiges Bild eines verantwortungsvollen Amtes zwischen Macht und Ohnmacht, zwischen Engagement und Ignoranz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schaltzentrale der Macht Regie: Ingolf Gritschneder

