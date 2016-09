EinsPlus 06:00 bis 06:30 Magazin Puls Qualitätsfernsehen deines Vertrauens Retro-Games - Es hat PONG gemacht! / Afrobs "Mutterschiff" - Musik aus der Zukunft / "Harambe" - Das Mem des Jahres? / Das schaffst du nie: Drei Maß, drei Stunden, null mal pinkeln! D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Ob Politik, Popkultur oder Pommes rotweiß - bei "PULS" im Fernsehen geht es um alles, was gerade wichtig ist. Oder um was ganz anderes. Anschauen lohnt sich immer, denn "PULS" sieht unfassbar gut aus, mit Ariane Alter und Sebastian Meinberg. "PULS" im Fernsehen, das ist das TV-Magazin der gleichnamigen jungen Radiowelle des Bayerischen Rundfunks. Darin geht es jede Woche um spannende und skurrile Themen mitten aus dem Leben der 19- bis 29-Jährigen - von Popkultur bis Politik, Neues aus dem Netz, zu Musik, Filmen, Games. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ariane Alter, Sebastian Meinberg Originaltitel: PULS

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:30 bis 08:30

Seit 160 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 40 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 40 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 40 Min.