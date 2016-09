Sport1+ 22:05 bis 00:20 Sport Darts Halbfinale und Finale, Champions League of Darts Merken Mit der Champions League Darts gibt es in dieser Saison ein neues Highlight im Kalender der Professional Darts Corporation (PDC) und SPORT1 ist mittendrin. Die Premiere findet an zwei Tagen in der Motorpoint Arena in der walisischen Hauptstadt Cardiff statt. Im Kampf um das stattliche Preisgeld von über 115.000 Euro treten die besten acht Spieler der PDC-Rangliste ans Oche, darunter auch der topgesetzte Michael van Gerwen, der amtierende Weltmeister Gary Anderson und der Rekordweltmeister Phil Taylor. Zunächst treffen die Teilnehmer in zwei Vierergruppen aufeinander. Nach den drei Gruppenspielen qualifizieren sich besten zwei Akteure jeder Gruppe für das Halbfinale. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie