Sport1+ 20:15 bis 21:40 Handball Handball - Die DKB Handball-Bundesliga SC Magdeburg - HSG Wetzlar, 6. Spieltag D Der Pokalsieger SC Magdeburg bekommt es am 6. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga mit der HSG Wetzlar zu tun. Die Wetzlarer schlossen die vergangene Saison auf Platz zehn ab, holte dabei aber nur einen Punkt weniger als die Magdeburger auf Platz 8. In der letzten Auseinandersetzung am 23. Dezember gab es ein 26:26, auch diesmal ist ein hochspannendes Match zu erwarten.