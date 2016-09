Sport1+ 15:10 bis 16:55 Fußball Fußball - UEFA Youth League Borussia Dortmund - Real Madrid, 2. Spieltag Merken Die Champions der Zukunft live: SPORT1 zeigt die UEFA Youth League, die Fußball-Königsklasse der U19-Mannschaften. Neben den deutschen Teilnehmern FC Bayern München, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach nehmen auch alle europäischen Spitzenklubs wie Real Madrid, FC Barcelona, Juventus Turin oder der F CArsenal teil. In der Vorsaison gewann der FC Chelsea das Finale gegen Paris Saint-Germain mit 2:1 und konnte damit den Juniorentitel in der Königsklasse verteidigen. Die Partien der UEFA Youth League finden in der Gruppenphase an den Spieltagen der UEFA Champions League statt. Ein Kracher wartet diesmal auf die Talente von Borussia Dortmund: Sie spielen gegen den Nachwuchs von Real Madrid. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie