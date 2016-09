BR Fernsehen 00:15 bis 00:45 Show Startrampe Musik und Newcomer Best of GOLF D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken "Startrampe" rückt junge Musiker ins Rampenlicht und schickt sie auf eine Reise quer durch die Republik. Eine Woche lang sind sie unterwegs im Oldtimer-Bus, spielen Konzerte, treffen Idole und nehmen neue Songs auf. Die Optionen sind so zahlreich wie die zurückgelegten Kilometer. Der Startrampe-Roadtrip mit den vier Jungs von der Kölner Band "Golf" beginnt in ihrer Ex-Heimatstadt Essen mit einer Segway-Runde auf dem Gelände der Zeche Zollverein. Anschließend geht es mit dem Startrampe-Bus auf die Reise. Schließlich wird die Gruppe schon von Kumpel und Filmemacher Fabian Podeszwa zu einem crazy Videodreh in Köln erwartet - passend zum "Dada Disco"-Sound der Band. Und auch danach bleibt es hypnotisch! Auf dem Eis haben sich "Golf" und die Moderatorin Christina Wolf mit dem Musikjournalisten Linus Volkmann zu einer Partie Curling verabredet. Der nächste Halt ist ein vietnamesisches Lokal in Hamburg. Da wird in Erinnerungen geschwelgt, denn "Golf" waren im Herbst 2015 mit dem Goethe-Institut in Südostasien auf Tour und haben dort ein wenig Popstar-Luft geschnuppert. Danach treffen die Jungs zum Fotoshooting auf den Meister der Selbstinszenierung: Fotokünstler Andy Kassier lichtet die Band für Autogrammkarten in Golfer-Klamotten ab. Dabei schleust sich An! dy auch gleich mit ins Bild. Nächster Stopp sind die Studios von Clouds Hill Recordings, denn da wartet schon Dagobert auf "Golf". Auf dem Weg zum Schweizer Chansonnier singen sich die Fanboys im Bus schon einmal ein, um den Besuch in Hamburg dann mit einer kleinen gemeinsamen Session abzurunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Startrampe