BR Fernsehen 22:00 bis 22:30 Magazin Capriccio Das Kulturmagazin des BR Fernsehens Umstrittener Neubau am Schliersee: Der Kampf um die bayerische Kulturlandschaft / Ruhig und gewaltig - Jürgen Winklers einzigartige Bergfotografien / "Sozusagen": Die schönsten Sprach-Verirrungen / Kunst ist Religion! Michael Buthe in München / Rausch und Reduktion: Die weltgrößte Campendonk-Sammlung in Penzberg D 2016 2016-09-29 03:25 Stereo Untertitel 16:9 Merken Überraschend, innovativ, mit ungewöhnlicher Bildsprache, genauen Recherchen und einer eigenen Haltung. Die Texte, die Bilder, die Musikalität machen Capriccio so besonders. Unser Kulturmagazin wäre nicht möglich ohne ein festes Team außergewöhnlicher Autoren, die mit ihrer Kreativität und ihrem Einsatz Woche für Woche das Besondere wollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Capriccio