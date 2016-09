ONE 00:10 bis 00:40 Comedyserie Coupling - Wer mit wem? Neuneinhalb Monate GB 2004 2016-10-02 02:15 Live TV Merken Patrick und Sally kämpfen mit Problemen in ihrer Beziehung, doch dann entdeckt Sally plötzlich eine verdächtige Schachtel in seiner Wohnung. Oliver versucht derweil endlich eine Nacht mit Jane zu verbringen, doch bevor es dazu kommt, stürmen Steve und Susan rein. Susan liegt in den Wehen, das Baby kommt! (Premiere bei ONE) In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jack Davenport (Steve) Sarah Alexander (Susan) Gina Bellman (Jane) Ben Miles (Patrick) Kate Isitt (Sally) Richard Mylan (Oliver) Samantha Spiro (Jeffina) Originaltitel: Coupling Regie: Martin Dennis Drehbuch: Steven Moffat Musik: Simon Brant