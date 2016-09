BR Fernsehen 13:30 bis 14:15 Arztserie In aller Freundschaft Flirtfieber D 2006 Stereo Untertitel 16:9 Merken Der Geologe Erik Fromm wird mit einem komplizierten Beinbruch in der Sachsenklinik behandelt. Während sich seine Kollegin und langjährige Studienfreundin Lisa rührend um ihn bemüht, versucht Erik den Kontakt zu einer anderen Kollegin, Jessica, aufzubauen. Unterstützung findet er zuerst bei Niels van Gusten, dem eloquenten Autor eines Flirtratgebers, der mit ihm das Zimmer teilt. Obwohl Lisa van Gusten zuerst für einen oberflächlichen Charmeur hält, entsteht allmählich eine Beziehung zwischen Niels und ihr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dieter Bellmann (Professor Dr. Gernot Simoni) Thomas Rühmann (Dr. Roland Heilmann) Andreas Dilschneider (Erik Fromm) Jennipher Antoni (Lisa Böttger) Robert Schupp (Niels van Gusten) Hendrikje Fitz (Pia Heilmann) Anthony Petrifke (Jonas Heilmann) Originaltitel: In aller Freundschaft Regie: Peter Wekwerth Drehbuch: Andreas Knaup Kamera: Uwe Reuter, Michael Ferdinand Musik: Paul Vincent, Oliver Gunia