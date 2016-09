RTS Un 15:00 bis 16:50 Sonstiges D'un défi à l'autre CDN 2016 Stereo Merken Jennifer Philipps, une jeune adolescente, perd son père après une longue bataille contre le cancer. Elle est anéantie et une nuit, après avoir beaucoup bu, elle percute sa voiture contre celle d'un jeune homme, Colin, qui, suite à cet accident, pourrait ne plus marcher. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Andrea Bowen (Jennifer Phillips) Scott Lyster (Alex Brown) Chelah Horsdal (Donna Phillips) Morgan Taylor Campbell (Zoe Smith) Dakota Daulby (Tyler Kinan) Ken Tremblett (Marcus Miller) Keenan Tracey (Colin Brown) Originaltitel: Pretty Little Addict Regie: Monika Mitchell Drehbuch: David DeCrane, Kraig Wenman Musik: Michael Neilson