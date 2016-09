ONE 20:15 bis 21:15 Show Inas Nacht Late-Night-Show mit Ina Müller D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Merken Late-Night-Show mit der Kabarettistin, Sängerin und Moderatorin Ina Müller und nach Müllerin-Art: Talk, Comedy und viel, viel Musik in der kleinen Hamburger Kneipe 'Zum Schellfischposten'. Ina Müller begrüßt an diesem Abend zunächst die Musikerin Katja Ebstein. Sie erzählt von spektakulären Bühnenunfällen, ihrem politischen Engagement seit den 60er Jahren und diskutiert mit Ina Müller, ob denn nun Amrum oder Sylt die schönere Nordsee-Insel ist. Zum Gespräch hinzu kommt der Schauspieler und Theaterstar Ulrich Matthes. Mit ihm spricht Ina Müller über Komplimente im Alltag, seine Begeisterung für Sport-Übertragungen und testet sein Quiz-Wissen, mit dem Matthes gerne mal im Fernsehen glänzen würde. Erster Musikgast ist der britische Songwriter Rhodes, der die Zuschauer bei seinem ersten TV-Auftritt in Deutschland mit seinem enormen Talent und seiner außergewöhnlicher Stimme in den Bann ziehen wird. Der Abend endet mit einer originellen Mischung aus Reggae, Pop und Electro - vorgestellt von der deutschen Band 'Rakede'. Außerdem mit dabei sind natürlich wieder die 20 Herren des Wilhelmsburger Shanty-Chors die 'Tampentrekker', die wie immer bei Wind und Wetter vor den geöffneten Fenstern des "Schellfischpostens" auf ihre Einsätze warten. 14 Personen bestreiten das Publikum - mehr passen nicht rein bei 'Inas Nacht', aber die dürfen dafür mit Bierdeckel-Fragen ein bisschen mithelfen. Und alle werden wieder bestens versorgt von der Kneipenwirtin Frau Müller - nicht verwandt und verschwägert mit Ina. Klingt leicht chaotisch? Soll es auch! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ina Müller Gäste: Gäste: Katja Ebstein (Sängerin und Schauspielerin), Ulrich Matthes (Schauspieler), Rhodes (Musiker), Rakede (Band) Originaltitel: Inas Nacht