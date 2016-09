ONE 15:30 bis 17:00 Komödie Heiratsschwindler küsst man nicht D 2012 2016-09-30 06:45 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Seit sich die verheiratete Geschäftsfrau Thea während eines Erholungsurlaubs mit dem attraktiven Benedikt einließ, plagt sie nicht nur ihr Gewissen. Der vermeintliche Charmeur erpresst sie seither mit einem gemeinsamen Sex-Video. Thea sinnt auf Rache. Da kommt es ihr gelegen, dass sie in der gutgläubigen Buchhändlerin Babette eine Verbündete findet. Diese wurde von Benedikt erst zum Traualtar geführt und dann mit 300.000 Euro Kreditschulden sitzen gelassen. Zusammen mit der jungen Serviererin Sindy wollen die gedemütigten Damen dem hinterlistigen Schwerenöter ordentlich auf den Zahn fühlen. Doch zwischen Sindy und Benedikt funkt es. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katrin Saß (Thea) Petra Kleinert (Babette) Jasmin Schwiers (Sindy) Jan Sosniok (Benedikt) Stephan Schwartz (Jochen) Tom Quaas (Günther Karow) Jonna Domroese (Jojo) Originaltitel: Heiratsschwindler küsst man nicht Regie: Dennis Satin Drehbuch: Adrienne Bortoli, Ulrike Zinke Kamera: Sven Kirsten Musik: Egon Riedel Altersempfehlung: ab 6