ONE 05:30 bis 06:15 Dokumentation Die Prinzessinnen von Rajasthan Die ungewöhnlichen Frauen der Wüste Thar D 2012 2016-09-29 09:30 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Wüste Thar liegt im indischen Bundesstaat Rajasthan an der Grenze zu Pakistan. Sie zählt zu den heißesten und trockensten Regionen der Erde. Temperaturen über 50 Grad Celsius sind hier keine Seltenheit. Neben ausgedehnten Sanddünen sind nur gelegentlich etwas Gestrüpp oder ein paar dürre Grashalme zu entdecken. Die wenigen Orte, in denen die Menschen der Wüste Thar leben, verfügen über keinerlei Komfort. Es gibt kein fließendes Wasser und elektrischen Strom höchstens für ein paar Stunden am Tag.Inmitten dieser lebensfeindlichen Umwelt leben - in seltsamem Kontrast - anmutige und stolze Frauen in strahlend bunten Gewändern. Sie sind von einer natürlichen Eleganz und Schönheit, so dass man sie auch die "Prinzessinnen von Rajasthan" nennt. Diese Frauen tragen die Hauptlast bei der alltäglichen Arbeit und der Erziehung der Kinder, kümmern sich um den Bau der Lehmhäuser und deren kunstvolle Verzierung und bereiten täglich die Mahlzeiten. Nur die Pflege der Tiere ist Aufgabe der Männer. Bei all ihren Verrichtungen wirken die Frauen stets gelassen und geben ihre Werte und Tugenden voller Überzeugung an ihre Töchter und Söhne weiter. Filmemacher Peter Weinert und sein Team haben mehrere Dörfer im Westen des indischen Bundesstaates Rajasthan besucht, in dem rund ein Drittel seiner Bevölkerung lebt. Mit faszinierenden Aufnahmen zeichnet die Dokumentation ein Porträt der trockenen Wüstenlandschaft und ihrer Bewohner. Besonderes Augenmerk richtet sie auf die ungewöhnlichen Frauen der Wüste Thar, ihre Lebensbedingungen und ihre Traditionen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Prinzessinnen von Rajasthan Regie: Peter Weinert

