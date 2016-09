RTL II 18:00 bis 19:00 Dokusoap Köln 50667 D 2016 2016-09-30 12:55 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Dana wird völlig aus der Bahn geworfen, als Nico plötzlich in der WG auftaucht und sich bei ihr entschuldigt. Jule gerät in die Bredouille, als sie eine teure Torte beschädigt, die sie zu einer Hochzeit bringen soll. Felix bietet seine Hilfe an, doch Jules Erleichterung darüber schwindet, als sie sieht, dass ihre Mitbewohner die beschädigte Torte fast aufgegessen haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Ingo Kantorek (Alex Kowalski), Diana Schneider (Samantha ?Sam? Berger), David Ortega (Diego Cortez), Christoph Oberheide (Jan Bremer), Jessica Faust (Chantal ?Chanti? Kuhnt), Andree Katic (Patrick Schumann), Patrick Schumann (Jack ?Opa? Winston), Janine P Originaltitel: Köln 50667