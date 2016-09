RTL II 11:55 bis 12:55 Dokusoap Family Stories Trouble mit neun Kindern (4) D 2010 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Dennis und Steffi sind mit neun Kindern eine echte Großfamilie. Vor zwei Jahren haben sich die beiden ineinander verliebt und sind kurzerhand zusammengezogen. Seitdem lebt die Patchworkfamilie unter einem Dach. Die Familie erhält Harz IV und jeder Tag ist eine finanzielle Herausforderung. Gespart werden muss an allen Ecken. Dennis merkt, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Ein Job muss her, aber mit neun Kindern ist das gar nicht so einfach. Der gelernte Tischler hat sich in den Dienst der Familie gestellt und hat schon seit Jahren nicht mehr gearbeitet. Dennis weiß nicht, wie es auf dem heutigen Arbeitsmarkt aussieht, stellt sich die Jobsuche sehr einfach vor. Schnell wird er eines Besseren belehrt. In einem Restaurant versucht sich der 33-Jährige als Tellerwäscher. Vor allem Steffi (29) setzt alles auf Dennis, denn die beiden wollen heiraten. Steffi träumt von einer großen Hochzeit, die aber viel Geld kostet. Zu den ganzen Hochzeitvorbereitungen kommt noch die Sorge um die 11-jährige Alexandra. Sie ist versetzungsgefährdet und schreibt nur noch schlechte Noten. Mit einem Nachhilfelehrer soll sich das Mädchen auf die entscheidende Prüfung vorbereiten. Denn auch für Alexandra steht viel auf dem Spiel. Sie hat Geburtstag und die Feier droht ins Wasser zu fallen, wenn sich ihre Noten nicht bessern. Jobsuche, Familienstress und Hochzeitpläne - diese Woche bei "Family Stories". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories