Heute tauschen Elke (51) und Anja (42) die Familien D 2010 Elke (51) wohnt mit ihrem Freund Bernd (52) und ihrem Sohn Sascha (15) zusammen. Gleich nebenan lebt ihre Tochter Jennifer (27). Elke hat ihren blitzsauberen Haushalt fest im Griff und lässt sich auch nichts abnehmen, denn schließlich weiß nur sie, wie es richtig geht. Die ganze Familie schwärmt von Elkes Kochkünsten und Bernd kommt mittags extra nach Hause, um die leckeren Mahlzeiten seiner Freundin zu genießen. Abendessen gibt es nur für die Männer, denn die selbstbewusste Mutter achtet auf die Linie und geht drei Mal pro Woche ins Fitnessstudio. Für die Erziehung ihres Sohnes ist ausschließlich sie zuständig - da lässt sie sich auch nicht reinreden. Die Familie der 42-jährigen Anja ist der Sammelleidenschaft verfallen. Anja, ihr Mann Kai (46) und ihre drei Kinder gehen gerne auf Flohmärkte. Hier kaufen und verkaufen sie ständig irgendetwas. Die Sammelleidenschaft ist auch der Grund, dass es bei Anja nicht ordentlich ist, obwohl sie täglich putzt. Von Ehemann Kai, bekennender Putzmuffel, ist keine Hilfe zu erwarten, denn der fühlt sich nur für den Hof und Tiere zuständig: 70 Hühner und Gänse, 25 Hasen, Katzen, Hunde und ein Papagei machen auch ganz schön viel Arbeit. Jetzt tauschen Elke und Anja für einige Tage die Familien. Wie wird es der ordnungs- und sauberkeitsliebenden Elke auf dem Hof von Anja gefallen? Kann sie bei all den Flohmarktgegenständen und Tieren ihre Vorstellung von Sauberkeit und gesunder Lebensweise umsetzen? Und was erlebt Jana in Elkes gut organisiertem Haushalt?