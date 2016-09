Pro7 MAXX 19:45 bis 20:15 Trickserie Family Guy Quagmire und Meg USA 2012 2016-09-30 14:30 16:9 HDTV Merken Meg feiert ihren 18. Geburtstag, als sie ihre Eltern mit zu den Teen Choice Awards schleppen. Doch das ist noch nicht das Schlimmste: Zur Überraschungsparty, die die Griffins zu Hause vorbereitet haben, ist niemand erschienen. Aber ein verspäteter Besucher kommt doch noch: Quagmire. Er startet unverhohlene Annäherungsversuche, was Peter nicht entgeht. Lois versteht nicht, warum er sich so über das Verhalten seines Kumpels aufregt. Doch dessen Absichten sind eindeutig ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Guy Regie: Joseph Lee, Peter Shin Drehbuch: Tom Devanney Altersempfehlung: ab 12