Pro7 MAXX 14:05 bis 14:30 Trickserie Futurama Der Geschmack der Freiheit USA 2002 16:9 HDTV Merken Da Dr. Zoidberg in einen Anfall von Heißhunger die Flagge der Erde - ein Symbol der Freiheit - aufgegessen hat, wird er des Hochverrats angeklagt und zum Tode verurteilt. Um ihn zu befreien, kommen ihm seine Artgenossen vom Planeten Decapodia zu Hilfe und erobern die Erde - doch die verkörpern alles andere als die Freiheit. Und so entschließt sich Zoidberg, seine eigenen Artgenossen von der Erde zu vertreiben ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Futurama Regie: James Purdum, Rich Moore Drehbuch: Eric Horsted Musik: Christopher Tyng Altersempfehlung: ab 12