Pro7 MAXX 03:30 bis 04:20 Magazin Evil Science Das G-Kraft-Experiment D 2015 16:9 HDTV Merken In dieser Folge testet Jared den Einfluss der sogenannten g-Kräfte. Geschwindigkeiten wirken - abhänging von der Höhe und der Richtung - mitunter enorm auf den menschlichen Körper ein. In einer Achterbahn namens "G-Force" sind diese noch vergleichsweise gering. Ganz anders verhält es sich da schon in einem Formel-1-Wagen, einer Zentrifuge oder gar in einem Kampfjet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Evil Jared Hasselhoff Originaltitel: Evil Science