Pro7 MAXX 16:10 bis 16:35 Trickserie Yu-Gi-Oh! ZEXAL Duell-Deck-Diebstahl J 2011 2016-10-04 12:35 16:9 HDTV Was für ein Schock: Yumas Duell-Deck ist weg! Caswell findet heraus, dass es sich irgendwo in Heartland befindet. Eine Reise voller Überraschungen und Abenteuer beginnt, bei der es bald längst nicht nur um Yumas Karten geht ... Originaltitel: Yu-Gi-Oh! ZEXAL