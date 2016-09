Pro7 MAXX 06:00 bis 06:55 Dokumentation Expedition Regenwald Expedition Regenwald (1) GB 2009 16:9 HDTV Merken Mitten im unberührten Regenwald inspiziert die dreiköpfige Expeditionsgruppe ihr neues Domizil für die kommenden sechs Wochen: das große Baumhaus. Doch schon bald sind alle gespannt auf die ersten Arbeitsausflüge. Julie will eine weitgehend unbekannte Affenart unbedingt bei Nacht beobachten, während sich Gavin sogar in Krokodilsnähe begibt, um sie zu filmen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Life in the canopy

