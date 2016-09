SAT.1 Gold 01:50 bis 02:35 Familiensaga Falcon Crest Das Erdbeben USA 1986 Merken Nach der Schießerei ist Chase schwer verletzt und benötigt dringend ärztliche Hilfe. Angela und Lance ist es gelungen, die Zusammenarbeit von Eric und Melissa endgültig zu beenden. Gegen eine Kaution kommt Jordan aus dem Gefängnis frei. Inzwischen hat sie ihre gespaltene Persönlichkeit unter Kontrolle und nimmt Hilfe an. Als ein schweres Erdbeben das Tal erschüttert, geraten viele Bewohner in Lebensgefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ana Alicia (Melissa Cumson) David Selby (Richard Channing) Jane Wyman (Angela Channing) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) Susan Sullivan (Maggie Gioberti) Robert Foxworth (Chase Gioberti) William R. Moses (Cole Gioberti) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Harry Harris Drehbuch: Robert McCullough, Earl Hamner jr., Ernie Wallengren Kamera: Ken Peach jr. Musik: Dana Kaproff Altersempfehlung: ab 6