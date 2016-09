SAT.1 Gold 17:50 bis 18:40 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Erpresse keinen Erpresser USA 1987 2016-09-30 13:30 Merken Bei einem Besuch bei ihrem Neffen Grady erfährt Jessica von dem Mord an dessen Chef Ralph Whitman. Lieutenant Hanratty bittet Jessica um Hilfe. Sie entdeckt, dass in dem Gebäude, in dem Grady arbeitet, seit Jahren ein Mann im Keller lebt, dieser allerdings mit dem Mord nichts zu tun haben will. Jessica findet jedoch schon bald heraus, dass es in der Anwaltskanzlei zu einigen Spannungen zwischen den Partnern Whitman und Carlisle kam. Auch ein Mordmotiv ist schnell gefunden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Michael Horton (Grady Fletcher) Geoffrey Lewis (Lester Grinshaw) Barney Martin (Timothy Hanratty) Ron Masak (Marty Giles) Tom McFadden (Harry Caldwell) James Noble (Paul Carlisle) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Peter Crane Drehbuch: Gerald K. Siegel Kamera: Robert Moreno Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 6