SAT.1 Gold 16:05 bis 16:55 Krimiserie Diagnose: Mord Spender wider Willen USA 1999 2016-09-30 11:50 Merken Dr. Mark Sloan und sein Sohn Steve haben es diesmal mit einem Fall zu tun, der dem Polizisten Steve besonders widerwärtig ist: Zwei weibliche Police-Officer decken einen schrecklichen Fall auf, in den vier Kolleginnen verwickelt sind. Die vier Kolleginnen, allesamt Detectives in der Mordkommission, scheinen kaltblütig Verbrecher zu ermorden. Das geschieht nicht, wie vermutet, aus Selbstjustiz - sondern um die Organe der Getöteten an Organbanken zu verkaufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda) Charlie Schlatter (Dr. Jesse Travis) Kathy Evison (Det. Amy Devlin) Kelli McCarty (Washington) Zoe McLellan (Det. Taylor Lucas) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Bruce Seth Green Drehbuch: Lee Goldberg, William Rabkin Kamera: Frank Thackery Musik: John M. Keane