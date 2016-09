SAT.1 Gold 13:30 bis 14:20 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Der Akt des Todes USA 1987 Merken Der Maler Simon Thane ist berühmt für seine Bilder von Küstenlandschaften. Doch bevor sein neuestes Kunstwerk - ein Aktbild - enthüllt werden kann, wird Simon tot aufgefunden. Als Simons Blut an der Kleidung der Bedienung Irene gefunden wird, gerät sie sofort in Verdacht, Simon ermordet zu haben. Doch Jessica entdeckt, dass sich hinter Irenes Schicksal viel mehr verbirgt. Und dann steht auch immer noch die Frage im Raum, wer das Modell auf dem Bild ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Diane Baker (Eleanor Thane) Tom Bosley (Sheriff Amos Tupper) William Windom (Dr. Seth Hazlitt) Tess Harper (Irene Rutledge) Chris Hebert (Tommy Rutledge) Foster Brooks (Simon Thane) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Kevin G. Cremin Drehbuch: Robert E. Swanson Kamera: Robert Moreno Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 12