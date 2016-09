SAT.1 Gold 09:40 bis 10:35 Arztserie Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft Aufbruch nach Westen (1) USA 1993 Merken Dr. Michaela "Mike" Quinn aus Boston sieht sich gezwungen, sich nach einem neuen Job umzusehen: Nach dem Tod ihres Vaters und der Schließung seiner Arztpraxis will sie niemand mehr einstellen. Notgedrungen zieht sie in die Kleinstadt Colorado Springs - doch deren Einwohner sind skeptisch und lehnen Dr. Quinn ab, haben sie doch allesamt einen männlichen Arzt erwartet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Seymour (Dr. Michaela "Mike" Quinn) Joe Lando (Byron Sully) Guy Boyd (Loren Bray) Chad Allen (Matthew Cooper) Erika Flores (Colleen Cooper) Shawn Toovey (Brian Cooper) Colm Meaney (Jake Slicker) Originaltitel: Dr. Quinn, Medicine Woman Regie: Jeremy Kagan Drehbuch: Beth Sullivan Kamera: Charles Rosher Jr. Musik: William Olvis Altersempfehlung: ab 6