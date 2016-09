RTL NITRO 03:40 bis 04:20 Krimiserie Law & Order Schlachtquoten USA 2002 Live TV Merken Andrew Hatcher wird vor einer Pizzeria erstochen aufgefunden. Auf seinem Hemd wird außer seinem eigenen Blut auch Rinderblut gefunden. Die Tatwaffe war ein Schlachtermesser. Die Ermittler vermuten, dass der Täter im nahe gelegen Schlachthofviertel arbeitet. Wie Briscoe und Green schließlich herausfinden, hatte sich Hatcher für den Tierschutz engagiert und bei der Firma "Elite-Fleischwaren" heimlich Fotos gemacht, um die dortige Schlachthygiene zu dokumentieren. Eines der Fotos zeigt den Eigentümer von Elite, Arthur King. Alle Indizien weisen auf ihn als Täter hin, doch unklar ist immer noch das Motiv. McCoy vermutet, dass Hatcher einer größeren Sache auf der Spur war und deshalb zum Schweigen gebracht wurde. Auf die richtige Spur stößt Southerlyn bei 'Agristar', einem Unternehmen, das über die Fast Food-Kette 'Big Bill's' täglich Hamburger an Millionen Menschen verkauft. Elite ist einer der Lieferanten von 'Agristar'. "Agristar" versucht, einen Prozess gegen sich und "Elite" geheim zu halten, bei dem wegen Tötung in fünf Fällen verhandelt wurde. Fünf Kinder waren nach dem Verzehr von mit Bakterien verseuchten Hamburgern gestorben. Lewin sieht im Agristar-Vorsitzenden Bill Talbot den Hauptschuldigen, weil er aus Kosten-Nutzen-Denken keine geeigneten Maßnahmen gegen die Verunreinigung des Fleisches ergriffen und außerdem versucht hat, die Sache zu verschleiern. Für ein milderes Urteil im Fall Hatcher ist Arthur King bereit, gegen Talbot auszusagen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Det. Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Det. Ed Green) Sam Waterston (Stellv. Bezirksstaatsanwalt Jack McCoy) Dianne Wiest (Staatsanwältin Nora Lewin) Jesse Doran (Arthur King) Philip Casnoff (Bill Talbot) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Originaltitel: Law & Order Regie: Constantine Makris Drehbuch: Rob Wright Kamera: John Beymer Musik: Mike Post