RTL NITRO 20:15 bis 20:40 Comedyserie King of Queens Gib dem Affen Zucker USA 1999 2016-09-29 23:40 HDTV Als sie gemeinsam im Stau stehen, nervt Arthur seinen Schwiegersohn Doug kolossal. Anschließend lässt sich Doug bei Carrie über Arthurs Macken aus und bezeichnet ihn als senilen Zirkusaffen. Er ahnt nicht, dass Arthur das Gespräch mithört. Doug und Carrie versuchen mit allen Mitteln, den Gekränkten wieder zu besänftigen - jedoch ohne Ergebnis. Schließlich ringt sich Doug dazu durch, eine seiner heiß umworbenen Eintrittskarten zum Baseball an Arthur abzugeben. Aber auch im Stadion bessert sich Arthurs Laune nicht merklich. Erst als sich Doug vor dem gesamten Publikum lächerlich macht und Carrie in Verwahrung genommen wird, weil sie einen Bierverkäufer angespuckt hat, hebt sich seine Laune. Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Larry Romano (Richie Iannucci) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Sandy Marks (The Concession Man) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: Josh Goldsmith, Cathy Yuspa Kamera: James W. Roberson Musik: Andrew Gross