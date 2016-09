RTL NITRO 18:05 bis 18:35 Comedyserie M*A*S*H Leb' wohl, Radar (2) USA 1979 2016-09-30 12:30 Live TV Merken Der Tod seines Onkels hat Radar völlig aus der Bahn geworfen. Colonel Potter drängt ihn, in die Heimat zurückzufliegen, doch der Corporal will seine Kameraden nicht im Stich lassen. Außerdem traut er seinem Nachfolger Klinger nicht wirklich etwas zu. Erst, als der seine Kompetenz unter Beweis stellt, nimmt der Offizier unter Tränen Abschied. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alan Alda (Captain Benjamin Franklin Pierce) Mike Farrell (Captain B.J. Hunnicut) Harry Morgan (Colonel Sherman T. Potter) Loretta Swit (Major Margaret Houlihan) David Ogden Stiers (Major Charles Winchester) Jamie Farr (Corporal Maxwell Q. Klinger) William Christopher (Father Francis Mulcahy) Originaltitel: M.A.S.H. Regie: Charles S. Dubin Drehbuch: Ken Levine, David Isaacs, Larry Gelbart