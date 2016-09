RTL NITRO 16:10 bis 16:55 Actionserie Renegade - Gnadenlose Jagd Tödliche Falle USA 1994 2016-09-30 10:35 Live TV Merken Reno gerät in einen Hinterhalt: Er erhält einen Anruf des Polizisten Woody Bickford, der behauptet, dass er neue Beweise gegen den korrupten Lieutenant Dutch Dixon hat. Kurz darauf wird im Fernsehen über Bickfords Ermordung berichtet und da Reno Dixon für schuldig hält, begibt er sich auf den Weg, um mit Dixon zu sprechen. Allerdings taucht dort plötzlich Woody Bickford wieder auf und nimmt zusammen mit Dixon Reno in seine Gewalt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorenzo Lamas (Reno Raines) Branscombe Richmond (Bobby Sixkiller) Kathleen Kinmont (Cheyenne Phillips) Dennis Lipscomb (Mickey Norton) Mia Cottet (Dee Dee Dupont) Ron Johnson (Sgt. Woody Bickford) Originaltitel: Renegade Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Bill Nuss, Richard C. Okie Kamera: Kenneth L. Gibb Musik: Roger Neill