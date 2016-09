RTL Plus 21:40 bis 22:30 Krimiserie Quincy Wissenschaft und Wallstreet USA 1982 Merken Der Virologe Dr. Flynn hat durch gentechnische Forschung ein Virus gefunden, das gewisse Krebszellen zerstört. Er erprobt die revolutionäre Methode an der dem Tode geweihten Patientin Cindy Oliver. Sie stirbt jedoch infolge der zu späten Behandlung. Wenig später wird Gerichtsmediziner Dr. Quincy bei der Obduktion einiger Toter mit einem unbekannten Virus konfrontiert, der das menschliche Immunsystem außer Kraft zu setzen scheint. Nach eingehenden Untersuchungen stellt sich heraus, dass es sich dabei um Dr. Flynns Antikrebsvirus handelt, mit dem Cindy Oliver noch vor ihrem Tod zahlreiche Personen infizierte. Flynn arbeitet inzwischen an der Vollendung seiner Forschung. Er wird dabei von der Industrie, die sich ein Bombengeschäft von dem Präparat verspricht, großzügig unterstützt. Doch dann erfährt Flynn mit Entsetzen von den tödlichen Nebenwirkungen seiner Antikrebs-Viren und entwickelt auf Quincys Drängen ein Antiserum. Als ein infiziertes Kind damit gerettet werden kann, kommt Flynn zur Besinnung und schwört, dass er in Zukunft die Forschung wieder über den Kommerz stellen will. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Quincy) John S. Ragin (Dr. Asten) Robert Ito (Sam) Garry Walberg (Monahan) Joseph Roman (Brill) Val Bisoglio (Danny) Eddie Garrett (Eddie) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Ray Danton Drehbuch: Erich Collier, Diana Kopald Marcus, Chris Abbott, Nancy Faulkner, Glen A. Larson, Lou Shaw Kamera: Frank R. Hale Musik: Bob Alcivar