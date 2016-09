RTL Plus 20:15 bis 21:00 Krimiserie Monk Mr. Monk bekommt Konkurrenz USA 2005 Stereo Merken Monk bekommt Konkurrenz in Person von Det. Marty Eels, dessen Ermittlungsmethoden noch um einiges skurriler sind als die von seinem berühmten Kollegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Traylor Howard (Natalie Teeger) Ted Levine (Captain Leland Stottlemeyer) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Emmy Clarke (Julie Teeger) Dana Ivey (Mrs. Eels) Alan Wilder (Harold Gumbal) Originaltitel: Monk Regie: Eric Laneuville Drehbuch: Hy Conrad Kamera: Anthony R. Palmieri Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12