VOX 22:25 bis 00:25 Dokumentation Die Mark-Wahlberg-Story - Aus dem Knast nach Hollywood D 2016 2016-09-29 02:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Heute ist er ein erfolgreicher Schauspieler. Es hätte aber auch ganz anders kommen können für Mark Wahlberg. In seiner Jugend gerät der heute preisgekrönte Schauspieler auf die schiefe Bahn. Aufgewachsen in Boston lernt der jüngste des Wahlberg-Clans früh Gewalt und Kriminalität kennen. Die Familie mit neun Kindern lebt jahrelang an der Armutsgrenze. Er wird unter anderem wegen Körperverletzung, rassistischen Äußerungen und Diebstahl angeklagt und verbringt sogar 45 Tage im Gefängnis. Die kriminelle Vergangenheit hat ihn geprägt, aber er arbeitet an sich und seinem Traum, Geld zu verdienen. Vom belächelten Popstar "Marky Mark" mit dem Hit "Good Vibrations" und Unterwäschemodel für Calvin Klein entwickelt sich der frühere "Bad Boy" des Showbusiness langsam zu einem gefragten Schauspieler und Produzenten. Sein Durchbruch gelingt ihm 1997 mit der Tragikomödie 'Boogie Nights'. Es folgen Kassenschlager wie "Planet der Affen" und 'Der Sturm'. Wahlberg hängt seinen Job als Rapper und Model an den Nagel und konzentriert sich voll und ganz auf die Schauspielerei. Das zahlt sich aus: 2007 wird er für den Film "Departed - Unter Feinden" als bester Nebendarsteller für den Oscar nominiert. Eine zweite Oscar-Nominierung folgt vier Jahre später für 'Fighter'. Diesmal allerdings nicht als Schauspieler, sondern als Produzent. Über 20 Filme und Serien hat er bis heute schon produziert. Seine persönliche Geschichte erzählt er in der von ihm mitproduzierten Serie 'Entourage', die auf den persönlichen Erfahrungen des Hollywoodstars beruhen. Die Dramedy-Serie begleitet einen jungen Schauspieler und seine Freunde, die ihm dabei helfen, sich in der glitzernden Hollywood-Welt zurechtzufinden. Man kann ihm einfach keinen Stempel aufdrücken, diesem Mann voller Gegensätze: Vom Schürzenjäger zum liebevollen Familienvater, vom Schulabbrecher zum nachgeholten High School Abschluss, vom Schläger zum Wohltäter. Das ist die bewegende Lebensgeschichte von Mark Wahlberg. In der Dokumentation spricht VOX in einem exklusiven Interview mit dem jetzigen Hollywoodstar über die hart erkämpfte Anerkennung und seinen Weg zu einem erfolgreichen Schauspieler und Produzenten. Der 45-Jährige lässt seine Kindheit Revue passieren: 'Wir hatten nicht viel außer uns selbst und das war ausreichend. Es hat uns motiviert hart zu arbeiten und das Beste zu erreichen'. Wie wurde aus dem gewaltbereiten, orientierungslosen Jugendlichen ein Filmstar und ein Vorbild für seine Kinder? Mark Wahlberg hat schon immer dafür gekämpft ernst genommen zu werden und das Image des Unterwäschemodels abzulegen. Dafür musste er erkennen, dass die Familie und Religion für ihn oberste Priorität hat. Und das will er auch weitergeben: 'Das Wichtigste ist für mich, dass ich Kindern, die in der gleichen Situation aufgewachsen sind, wie ich es tat, zeigen kann, dass egal woher du kommst, man alles erreichen kann'. Diese Botschaft begleitet den Familienmenschen seit er klein ist. In der Dokumentation gibt er einen Einblick hinter die Kulissen der Wahlbergs und ihrer Reality-TV Serie 'Wahlburgers'. In dieser spielen auch sein Bruder, der ehemalige 'New Kids on the Block'-Sänger Donnie und seine Mutter Alma eine große Rolle. Der enge Familienzusammenhalt steht bei den Wahlbergs an erster Stelle. In der Dokumentation kommen Vertraute wie Pfarrer Flavin zu Wort, der Marks Wandlung entscheidend und positiv beeinflusste und ihn seit Teenager Jahren kennt. Aber auch Zeitzeugen wie Musik-Produzent Alex Christensen erzählen von ihren Erlebnissen mit "Marky Mark" in den 1990er Jahren. Sie erlebten den Wandel vom aggressiven Rüpel zum fokussierten Musiker. Originaltitel: Die Mark-Wahlberg-Story - Aus dem Knast nach Hollywood