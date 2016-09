VOX 06:00 bis 06:50 Krimiserie CSI: NY Ich liebe dich zu Tode USA, CDN 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Der Valentinstag steht an, doch die CSI:NY-Ermittler feiern nicht die Liebe, sondern müssen drei Mordfälle aufklären: Im ersten Fall liegt der Zuhälter und vorbestrafte Gewalttäter Theodore Hart tot in einem völlig verwüsteten Hotelzimmer. Das Zimmer war allerdings nicht auf das Opfer gebucht, sondern auf einen Mann namens Wayne Brown, der behauptet, dass Theodore in sein Zimmer gestürmt sei und ihn angegriffen habe. Um sich zu wehren, habe Wayne Theodore einen Korkenzieher in den Hals gerammt, woraufhin dieser gestorben ist. Die Autopsie ergibt jedoch, dass ein Schlag auf den Kopf die Todesursache war. Mordfall Nummer zwei befasst sich mit dem ungleichen Ehepaar Sandra und Bernie Chandler. Während sie die blonde Sexbombe verkörpert, ist Bernie ein vollschlanker, älterer Mann. Sandra hat Bernie tot im Wohnzimmer gefunden, nachdem er zu viele Pralinen gegessen und einen Diabetes-Schock erlitten hatte. Als Bernie sich das rettende Insulin spritzen wollte, war dieses mit tödlichem Zuckerwasser gefüllt. Im dritten Fall wurde Jeremy Howser auf dem Weg zu einem Rendezvous auf offener Straße erschossen. Auf der anderen Straßenseite wartete seine Frau Wendy, mit der Jeremy sich eine erbitterte Scheidungsschlacht geliefert hatte. Ist sie die Mörderin? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gary Sinise (Det. Mac Taylor) Carmine Giovinazzo (Danny Messer) Hill Harper (Dr. Sheldon Hawkes) Eddie Cahill (Det. Don Flack) Anna Belknap (Det. Lindsay Monroe) Sela Ward (Jo Danville) Josh Groban (Josh Groban) Originaltitel: CSI: NY Regie: Christine Moore Drehbuch: Janet Tamaro Kamera: Joe Broderick Musik: Bill Brown Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:30 bis 08:30

Seit 159 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 39 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 39 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 39 Min.