Tele 5 02:00 bis 03:25 Komödie Stand up Guys USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Nach 28 langen Jahren kommt Val aus dem Gefängnis frei. Draußen vor der Tür erwartet ihn bereits sein alter Kompagnon und bester Kumpel Doc, gemeinsam bricht man auf zu einer Tour durch die Bars und Bordelle, um es erst mal so richtig krachen zu lassen. Zwischendurch wird routiniert eine Apotheke geknackt (Val will Viagra), später stößt auch noch der Dritte in ihrem alten Bunde hinzu. Nur Doc kann sich nicht so recht entspannen, denn ein düsteres Geheimnis, mit dem auch Val zu tun hat, belastet seine Seele. Schauspieler: Al Pacino (Val) Christopher Walken (Doc) Alan Arkin (Hirsch) Julianna Margulies (Nina Hirsch) Mark Margolis (Claphands) Lucy Punch (Wendy) Addison Timlin (Alex) Originaltitel: Stand Up Guys Regie: Fisher Stevens Drehbuch: Noah Haidle Kamera: Michael Grady Musik: Lyle Workman Altersempfehlung: ab 12