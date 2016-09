SWR 22:00 bis 22:45 Magazin odysso - Wissen im SWR Der automatisierte Krieg D 2016 2016-09-29 04:55 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Welt ist wieder kriegerischer geworden und die Folgen sind auch in Deutschland mittlerweile deutlich spürbar - in Form von Flüchtlingswellen und Terroranschlägen. Doch nicht nur zahlreiche bewaffnete Konflikte, auch eine wachsende Zahl militärisch motivierter Cyberattacken, sowie das Säbelrasseln zwischen Russland und Nato, haben die Bedrohungslage komplett verändert. Deutschland ist verwundbar wie nie. Damit steht auch die Bundeswehr vor Herausforderungen, denen sie mit neuen automatisierten Waffensystemen und Hightech-Ausrüstung für die Soldaten begegnen will. Auch der Einsatz von Kampfdrohen soll schon bald dazu gehören. "odysso" fragt, wie gut die Truppe darauf vorbereitet ist, zeigt am Beispiel des neuen Kriegsschiffes F125, wie die Marine den gestiegenen Anforderungen auf den Weltmeeren begegnet und welche Rolle baden-württembergische Rüstungsunternehmen und -forscher dabei spielen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dennis Wilms Originaltitel: Odysso - Das will ich wissen!