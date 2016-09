SWR 16:05 bis 17:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Mein Grüner Daumen: Zierahorn - Buntes Laub im Garten / Wochenend-Wetter / Tiervermittlung live aus Freudenstadt: Polarhunde in Not e.V. / Filmbeitrag: Tierisch wild im Südwesten - Unter Wasser im Oberrhein und Kaiserstuhl / Kaffee-oder-Tee Quiz / Besser Leben - Astronomie: Die Rosetta Mission D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Mein Grüner Daumen: Zierahorn - Buntes Laub im Garten Mit Helmut Tränkle, Gärtnermeister aus Bad Krozingen Bunte Blätter faszinieren uns im Herbst - wer das immer im Garten oder auf der Terasse haben will - das bunte Grün sozusagen, ist mit einem Ahorn bestens bedient - auch auf kleinem Raum. Wochenend-Wetter Mit Michael Kögel, SWR Wetter-Reporter Michael Kögel spricht über das derzeitige Wetter und das kommende Wochenend-Wetter. Tiervermittlung live aus Freudenstadt Polarhunde in Not e.V. Reporterin Anika Keil ist in Freudenstadt beim Tierschutzverein Polarhunde in Not und stellt drei Hunde vor, zu vermitteln sind und auf eine neues besseres Zuhause hoffen. Filmbeitrag: Tierisch wild im Südwesten - Unter Wasser im Oberrhein und Kaiserstuhl Entlang des Rheins gibt es eine Menge versteckter Schönheiten, die man oft erst auf den zweiten Blick entdeckt. Die heutige Folge blickt unters Wasser und dort kann man hier im Südwesten z.B. die seltene Fischart des Schlammpeitzgers sehen. Kaffee-oder-Tee Quiz Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Besser Leben Astronomie: Die Rosetta Mission Mit Dr. Klaus Jäger, Astro-Physiker Nach mehr als zwölf Jahren im All geht die Mission der Raumsonde Rosetta zu Ende: Ganz langsam soll sie zur Oberfläche des Kometen "Tschuri" fliegen und am 30. September darauf landen - und das ist wesentlich riskanter als der eigentliche Abstieg. Warum das so ist und warum Rosetta in den vergangenen zwölf Jahren so wichtig für die Raumfahrt war, erklärt heute Astro-Physiker Dr. Klaus Jäger. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Dr. Klaus Jäger (Astro-Physiker), Helmut Tränkle (Gärtnermeister aus Bad Krozingen) Originaltitel: Kaffee oder Tee