SWR 07:50 bis 08:20 Dokumentation made in Südwest Sicher am Abgrund - Die Firma Skylotec in Neuwied D 2016 2016-09-29 10:20 Stereo 16:9 Merken Wer hoch hinaus will, braucht Sicherheit. Und die kommt von Skylotec aus Neuwied bei Koblenz. Ob Arbeiten auf einem Windrad, am Hochregal oder Klettern in der Steilwand: Weltweit setzen Industriekletterer, Monteure und Sportler auf die Gurte, Seile und Karabiner des Familienunternehmens vom Mittelrhein. Mit dem Bau von Mobilfunkmasten in den 90er Jahren und dem Boom der Windenergie wuchs auch der Bedarf an Sicherheitsausrüstung für Arbeiten in großer Höhe. Dabei hatte alles in den 50er Jahren unter Tage angefangen: Damals baute das Unternehmen erfolgreich Schleifkörbe für die Grubenrettung und Sicherheitsgurte aus Leder für die Kumpel. Mittlerweile sind die Gurte aus Nylon und der Fokus liegt auf der Schutzausrüstung für die Höhe. Im hauseigenen "Vertical Rescue College" mit seinem in Deutschland einzigartigen 18 Meter hohen Freifallturm trainieren Industriekletterer und Monteure für ihre schwindelerregende Arbeit. Noch ganz frisch in der Produktpalette: das Segment Freizeitsport. Rund 400 Mitarbeiter beschäftigt der Mittelständler. Die Hälfte davon in der Firmenzentrale in Neuwied-Oberbieber, den Rest im Schwarzwald, in Ungarn oder Slowenien. Die Zeichen stehen seit Jahren auf Expansion bei Skylotec aus Neuwied. Und es scheint auch zukünftig steil bergauf zu gehen für die Profis in Sachen Höhensicherung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: made in Südwest

