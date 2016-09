RTL 20:15 bis 21:15 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Liebesgrüße aus Moskau D 2016 2016-09-29 00:30 Stereo 16:9 HDTV Merken Semir und Paul stehen kurz vor der Verhaftung des russischen Gangsters und Dealers Olov Kruppa, als ihnen plötzlich eine mysteriöse Frau in die Quere kommt. Diese ist ebenfalls hinter Kruppa her. Schließlich gelingt dem Gangster bei einer wilden Verfolgungsjagd die Flucht und Paul und Semir stehen wieder am Anfang ihrer Ermittlungen. Die Frau entpuppt sich daraufhin als Natalia Miranova, eine Polizistin aus Moskau, die verhindern möchte, dass Kruppa die tödliche Droge "Red Inferno" in Deutschland verbreitet. Mit dem gemeinsamen Ziel vor Augen ermitteln fortan die Autobahnkommissare und die russische Polizistin zusammen und versuchen Kruppa das Handwerk zu legen. Doch Natalia hütet ein Geheimnis und die Lage droht zu eskalieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Daniel Roesner (Paul Renner) Niels Robert Kurvin (Hartmut Freund) Daniela Wutte (Susanne König) Katja Woywood (Kim Krüger) Kathrin Heß (Jenny Dorn) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Ralph Polinski