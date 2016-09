ProSieben 18:10 bis 18:40 Trickserie Die Simpsons Ein Sommernachtstrip USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Cheech und Chong sind zwei berühmte Komiker, die aus Springfield stammen. Nach langer Zeit kehren sie wieder einmal in ihre Heimat zurück. Doch Chong hat überhaupt keine Lust, die uralten Gags zu spielen, er muss sich doch weiterentwickeln. Zum Glück ist Homer auch im Publikum. Er springt für Chong ein, denn er kann all die Sketche auswendig In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Anke Engelke (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpso) Originaltitel: The Simpsons Regie: Steven Dean Moore Drehbuch: Dan Castellaneta, Deb Lacusta Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6