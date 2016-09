ProSieben 16:05 bis 16:30 Comedyserie The Big Bang Theory Planet Bollywood USA 2008 2016-09-30 09:15 16:9 HDTV Merken Nachdem Raj einen neuen Stern entdeckt hat, ist nicht nur Dr. Gablehauser von ihm völlig begeistert. Nun hat auch noch das "People Magazine" einen Artikel über ihn veröffentlicht. Raj steigt der neu gewonnene Ruhm zu Kopf, besonders, als Penny eine Party für den "Star" organisiert In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mark Harelik (Dr. Eric Gablehauser) Brian George (Dr. V.M. Koothrappali) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Stephen Engel, Tim Doyle Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6