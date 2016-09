ProSieben 10:10 bis 10:35 Comedyserie The Middle Die Sprechzeiten USA 2014 2016-09-29 02:00 16:9 HDTV Merken Frankie möchte mehr Kontrolle über die Aktivitäten ihrer Kinder. Ab jetzt gibt es einen strengen Zeitplan. Sue ist nun glücklich mit Darrin liiert. Das passt Mike gar nicht. Er kann es nicht lassen, die beiden ständig zu kontrollieren In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Patricia Heaton (Frankie Heck) Neil Flynn (Mike Heck) Charlie McDermott (Axl Heck) Eden Sher (Sue Heck) Atticus Shaffer (Brick Heck) Chris Kattan (Bob) John Gammon (Darrin) Originaltitel: The Middle Regie: Lee Shallat Chemel Drehbuch: Ben Adams Kamera: John Joyce Musik: Joey Newman