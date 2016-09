ProSieben 07:55 bis 08:20 Comedyserie 2 Broke Girls Der traurige Partybus USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bei einem Abendessen beendet der erfolgreiche Anwalt Randy die Beziehung zu Max. Er macht sich noch nicht einmal die Mühe, selbst alles zu erklären, sondern schickt seinen Therapeuten Elliot. Max ist am Boden zerstört und will nur noch nach Hause nach New York. Doch Caroline will es Randy nicht so leicht machen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Ed Quinn (Randy) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Don Scardino Drehbuch: Rachel Sweet Kamera: Chris La Fountaine

