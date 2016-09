ProSieben 06:05 bis 06:35 Comedyserie Two and a Half Men Die frenetische Detektivin USA 2006 16:9 HDTV Merken Jake ist aus dem Harry-Potter-Alter heraus und entfernt seine Poster. Stattdessen hängen dort nun Bilder von leicht bekleideten Mädchen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) April Bowlby (Kandi) Frankie J. Allison (Rodney) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Gary Halvorson Drehbuch: Lee Aronsohn, Chuck Lorre Kamera: Steven V. Silver Musik: Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6

